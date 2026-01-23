Американский лидер удивился, как украинцам удается выживать без отопления в такие сильные морозы. Свое мнение президент США высказал журналистам, находясь на борту самолета Air Force One.

Что сказал Трамп о жизни украинцев без отопления?

Трамп заявил, что народу Украины сейчас чрезвычайно трудно, ведь многие люди вынуждены жить без отопления при температуре около минус 20 градусов. По его словам, климат в Украине иногда даже холоднее, чем в Канаде.

Он рассказал, что поинтересовался у президента Владимира Зеленского, как люди выдерживают такие условия, и услышал ответ, который его поразил. Трамп отметил, что условия, в которых живут украинцы, являются неприемлемыми.

Отдельно политик отметил, что имел много хороших встреч с украинским лидером. Впрочем, они оказались безрезультатными. Президент США выразил уверенность, что и Киев, и Москва хотят заключить соглашение о завершении войны.

Что известно о последнем ходе мирных переговоров?