23 января, в пятницу, Владимир Зеленский пообщался с журналистами, раскрыв детали своей встречи с Дональдом Трампом, передает 24 Канал.

Как Зеленский оценил переговоры с Трампом?

По словам главы государства, на переговорах с президентом США он поднял вопросы ПВО и гарантий безопасности.

Договор о гарантиях безопасности готов к подписанию. Я жду от Трампа даты и места,

– подчеркнул политик.

Ранее президент уточнял, что договор о гарантиях безопасности может быть подписан только после завершения войны.

Также Зеленский сообщил, что вопросы Донбасса являются ключевыми и их будут обсуждать "сегодня и завтра" в Абу-Даби. Руководитель украинской делегации Умеров информирует его о ходе переговоров.

Ранее переговоры с украинским лидером прокомментировал Дональд Трамп. Он отметил, что Зеленский прибыл в Давос на встречу с ним, потому что хотел бы заключить соглашение. Политик уточнил, что оно не обсуждали ничего нового. Препятствия до окончания войны остаются прежними. По словам президента США, это, прежде всего, территориальные вопросы.

Что известно о последнем ходе переговоров о завершении войны?