Американский лидер при этом подчеркнул, что стороны не обсуждали ничего нового. Рассказываем подробнее со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Смотрите также В Офисе Президента раскрыли, о чем Зеленский мог говорить с Трампом

Трамп прокомментировал свою встречу с Зеленским в Давосе 22 января: на что обратил внимание?

Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов относительно его разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся в Давосе 22 января. По словам главы Белого дома, президент Украины "хотел бы заключить соглашение".

Здесь особо добавлять нечего, все параметры известны. Мы не обсуждаем что-то новое... И преграда та же, что и на протяжении всего последнего года... Есть границы и территориальные рубежи, есть города, улицы, реки – все это делает процесс непростым,

– сказал Трамп.

Также он посочувствовал украинцам из-за холодной зимы. Мол, люди "живут без отопления, когда на улице минус 20 – это страшный холод". При этом президент США не упомянул о России, которая во всем этом виновата.

На фоне чего Трамп озвучил эти комментарии?