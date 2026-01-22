Затем он назвал Украину "зрачком глаза" Путина. Об этом пишет издание SkyNews.

Что сказал Трамп?

В своем выступлении Трамп вспомнил, что он уже "завершил восемь конфликтов".

А потом заявил, что война в Украине тоже якобы "скоро" закончится.

Я считаю, что еще одна (война – 24 Канал) закончится очень скоро. Знаете, это та, которая, как я думал, будет легкой. Она оказалась, пожалуй, самой сложной,

– сказал американский президент.

Трамп также озвучил свои варианты потерь на войне. По его словам в прошлом месяце погибло 29 000 человек, преимущественно солдат.

"Украина, Россия, подумайте об этом, 29 000. 27 000 в предыдущем месяце, 26 000 и в позапрошлом месяце", – отметил он, добавив, что "это ужасно".

