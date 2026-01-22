Затем он назвал Украину "зрачком глаза" Путина. Об этом пишет издание SkyNews.
Что сказал Трамп?
В своем выступлении Трамп вспомнил, что он уже "завершил восемь конфликтов".
А потом заявил, что война в Украине тоже якобы "скоро" закончится.
Я считаю, что еще одна (война – 24 Канал) закончится очень скоро. Знаете, это та, которая, как я думал, будет легкой. Она оказалась, пожалуй, самой сложной,
– сказал американский президент.
Трамп также озвучил свои варианты потерь на войне. По его словам в прошлом месяце погибло 29 000 человек, преимущественно солдат.
"Украина, Россия, подумайте об этом, 29 000. 27 000 в предыдущем месяце, 26 000 и в позапрошлом месяце", – отметил он, добавив, что "это ужасно".
Трамп в Давосе: последние новости
22 января Трамп должен встретиться с Зеленским. Они планируют обсудить мирное урегулирование войны в Украине.
Накануне президент Трамп уже выступал на на форуме в Давосе. Тогда он сделал заявление, что США "достаточно близко" к мирному соглашению между Украиной и Россией.
Также американский президент предложил создание Совета мира для урегулирования российско-украинской войны. Также критиковал ООН за неэффективность.