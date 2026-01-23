Американський лідер при цьому наголосив, що сторони не обговорювали нічого нового. Розповідаємо докладніше із посиланням на трансляцію Білого дому.
Дивіться також В Офісі Президента розкрили, про що Зеленський міг говорити з Трампом
Трамп прокоментував свою зустріч із Зеленським у Давосі 22 січня: на що звернув увагу?
Дональд Трамп відповів на питання журналістів щодо його розмови із Володимиром Зеленським, яка відбулася у Давосі 22 січня. За словами глави Білого дому, президент України "хотів би укласти угоду".
Тут особливо додавати нічого, всі параметри відомі. Ми не обговорюємо щось нове... І перепона та сама, що й протягом усього останнього року... Є кордони й територіальні межі, є міста, вулиці, річки – усе це робить процес непростим,
– сказав Трамп.
Також він поспівчував українцям через холодну зиму. Мовляв, люди "живуть без опалення, коли надворі мінус 20 – це страшний холод". При цьому президент США не згадав про Росію, яка у всьому цьому винна.
На тлі чого Трамп озвучив ці коментарі?
Зустріч у Давосі Зеленського і Трампа відбулася після того, як президент США у своїй промові заявив про наближення до угоди. Президент України в цей час перебував у Києві, але зрештою поїхав на форум.
Перед цим Трамп наголошував, що і Зеленський, і Путін зараз на тому етапі, коли можуть фінально домовитися. А якщо вони цього не зроблять, "то просто дурні".
Глава Білого дому також відправив делегатів – Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера – на переговори до Москви після Давоса. Ця розмова відбулася у Москві та на момент публікації якраз завершилася за 3,5 години.