Американський лідер при цьому наголосив, що сторони не обговорювали нічого нового. Розповідаємо докладніше із посиланням на трансляцію Білого дому.

Трамп прокоментував свою зустріч із Зеленським у Давосі 22 січня: на що звернув увагу?

Дональд Трамп відповів на питання журналістів щодо його розмови із Володимиром Зеленським, яка відбулася у Давосі 22 січня. За словами глави Білого дому, президент України "хотів би укласти угоду".

Тут особливо додавати нічого, всі параметри відомі. Ми не обговорюємо щось нове... І перепона та сама, що й протягом усього останнього року... Є кордони й територіальні межі, є міста, вулиці, річки – усе це робить процес непростим,

– сказав Трамп.

Також він поспівчував українцям через холодну зиму. Мовляв, люди "живуть без опалення, коли надворі мінус 20 – це страшний холод". При цьому президент США не згадав про Росію, яка у всьому цьому винна.

На тлі чого Трамп озвучив ці коментарі?