Об этом глава государства сообщил 22 января в Давосе.
Когда документ о гарантиях о безопасности может быть подписан?
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины полностью готов. По его словам, так считает американская команда во главе с Дональдом Трампом и представители Украины.
Сейчас документ находится в Киеве и Вашингтоне.
Президент Украины отметил, что гарантии безопасности будут подписаны только после завершения войны. Соглашение сначала подпишут президенты Украины и США, а затем Конгресс Штатов и Верховная Рада ратифицируют документ.
В то же время Зеленский предположил, что будущие трехсторонние переговоры в ОАЭ могут пройти положительно. А сам факт возможной встречи США, Украины и России считает существенным шагом в приближении завершения войны в Украине.
Что еще сказал Зеленский о гарантиях безопасности?
Владимир Зеленский заявил, что он приветствует обязательства Великобритании и Франции по размещению войск в Украине после достижения мира, впрочем снова подчеркнул важность роли США в гарантиях.
Также президент Украины отметил, что никакие гарантии безопасности не будут работать без участия Штатов.
Украина надеется, что сможет оформить с Соединенными Штатами рамочную договоренность относительно гарантий безопасности. Ранее журналисты FT сообщали, что это может произойти после завершения Всемирного экономического форума в Давосе.