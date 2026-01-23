Ни о каких прорывах речи не шло, наоборот – прозвучали скорее угрозы, которые передали в российских СМИ. Однако и была анонсирована первая трехсторонняя встреча. 24 Канал собрал, что мы знаем на данный момент.

Смотрите также Он приехал и сказал, что хочет договориться, – Трамп рассказал о своей встрече с Зеленским

Встреча Путина с Уиткоффом 23 января: какие заявления сделали в Кремле по ее результатам?

Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков по итогам встречи в Кремле в ночь с 22 на 23 января с американцами сделал несколько заявлений. Он заверил, что разговор был конструктивный и откровенный.

Но при этом подчеркнул, что, мол, без решения территориального вопроса рассчитывать на долгосрочное урегулирование невозможно. Из чего очевидно, что к какому-то общему знаменателю здесь не пришли.

Из особенно интересного: Ушаков отметил, что в Абу-Даби 23 января таки состоится заседание трехсторонней рабочей группы из представителей России, США и Украины. Это будет – если действительно будет – первое заседание в таком формате.

Уже известно, что российская переговорная группа в ближайшее время вылетит в ОАЭ. По словам Ушакова, Путин дал своим представителям "конкретные инструкции".

При этом всем, как и всегда за последние несколько лет, представитель Путина цинично подчеркивал, что Россия продолжит достигать "целей СВО". То есть продолжит военную агрессию против Украины и террор против гражданских.

Что известно о переговорах американцев с россиянами в Кремле 23 января?