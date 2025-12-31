Слова белорусского диктатора передает провластное медиа "БелТА", сообщает 24 Канал.

Как прокомментировал якобы атаку на резиденцию Путина Лукашенко?

Лукашенко прокомментировал информацию о вероятной попытке удара Украины по одной из резиденций президента Путина. Белорусский диктатор заявил, что во время полномасштабной войны ни одна из сторон не пыталась атаковать лидеров государств.

Не то что они договорились не стрелять друг в друга, а так сложилась ситуация в этой войне. Никто этого не делал. И здесь – попытка нанесения удара по одной из резиденций президента (Путина – 24 Канал),

– добавил Лукашенко.

Также он предположил, что целью таких действий могла быть провокация Кремля и срыв мирного процесса. Однако реакция Путина была сдержанной и отвечала, по словам Лукашенко, "мирному треку".

Отдельно белорусский диктатор вспомнил применение Россией ракетного комплекса "Орешник" и удар по "Южмашу", утверждая, что после использования этого оружия в Кремле звучали предложения нанести новые удары, в частности "по центрам принятия решений". По его словам, Путин категорически отверг такие инициативы. При этом Лукашенко считает, что Россия якобы имеет возможности нанести удар и по резиденции президента Украины, однако пока Путин этого не делает.

Почему Украина не причастна к атаке, а Путин беззастенчиво врет?