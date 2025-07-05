Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

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Полонений з Нігерії

Під час штурмових дій на Запорізькому напрямку бійці підрозділу ГУР Легіон "Свобода Росії" ліквідували піхотне відділення 503 мотострілецького полку ЗС Росії. Двох удалося взяти живими, один з них – громадянин Нігерії Кехінде Олувагбемілеке.

Кехінде був студентом московської вищої школи економіки, якого втягнули у війну під приводом "швидкого заробітку" та "безпечної служби",

– розповіли захисники України.

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Бійці підкреслили, що це – чергове свідчення нелюдського ставлення російського командування до національних меншин і мігрантів, яких використовують як гарматне м'ясо.

У ГУР закликали московських найманців у солдатів здаватися в полон або приєднуватися до Легіону, щоб почати боротьбу проти путінського режиму.