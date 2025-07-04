Про це Легіон "Свобода Росії" розповів 24 Каналу.

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Що відомо про полоненого африканця

Бійці Легіону "Свобода Росії" ліквідували піхотне відділення 503 мотострілецького полку ЗС Росії. Двох удалося взяти живими, один з них – громадянин Нігерії Кехінде Олувагбемілеке, який раніше навчався у Вищій школі економіки в Москві.

Став окупантом заради звільнення з в'язниці, живучи в Росії, попався на збуті наркотиків. Замість строку за статтею 228 КК Росії йому запропонували "відпрацювати" на війні – контракт з Міноборони Росії в обмін на "чисте досьє",

– розповіли воїни.

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Олувагбемілеке визнав, що шкодує, що пішов на так зване "СВО". Його родина перебуває в Нігерії, а сам він раніше працював перекладачем.

З нагоди вступу на службу африканець отримав російський паспорт. "Але ледь навіки не залишився в Запорізькій області, ошуканий та кинутий на м'ясо командирами", – підкреслили бійці.

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Отримав осколкові поранення, йому надано першу медичну допомогу. В інтерв'ю заявив, що вдячний Легіону за врятоване життя і шкодує, що взяв до рук зброю та пішов воювати за чужі інтереси,

– розповіли воїни про полоненого.

Нагадаємо, що африканці на фронті Росії – це масове явище. У Легіоні "Свобода Росії" підкреслили, що лише з Африки до ЗС окупантів завербовано близько 500 осіб – використовують їх як витратний ресурс.

Нещодавно на Сіверському напрямку захисники України взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали за Росію. Ті зізналися, що їхали "робити шампунь", але підписали контракт і пішли воювати за гроші.

Тоді африканців затримали бійці батальйону "К-2" спільно з побратимами зі 118-ї бригади тероборони та 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.