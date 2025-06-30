Про це повідомив 20-й окремий полк безпілотних систем "К-2", оприлюднивши відео з полоненими, передає 24 Канал. Українські військові взяли в полон двох громадян Камеруну, які воювали на боці Росії.

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Африканські найманці РФ опинились у полоні українських захисників

Це сталося на Сіверському напрямку. Камерунців звати Метугена Уна-на Жан Пафе та Анатоль Франк. За їхніми словами, вони начебто їхали в Росію "робити шампунь" і "лікувати зуби", але підписали контракт та погодились воювати за гроші.

Двоє камерунців потрапили в полон до ЗСУ: дивитися відео

У полку зазначили, що африканців у Москві зустріли як "дешевих замінників бойових ваньок". За службу їм пообіцяли 1 мільйон 100 тисяч рублів – сума значно менша, ніж отримують російські найманці, але для Камеруну це великі гроші.

Полонених затримали бійці батальйону "К-2" спільно з побратимами з 118-ї бригади тероборони та 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.