Про це розповідає 24 Канал з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW). Росія хоче наростити випуск бойової авіації, однак стикається з серйозними проблемами.

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Санкції та дефіцит кадрів гальмують виробництво бойових літаків у Росії

На заваді стоять міжнародні санкції, дефіцит імпортних деталей і нестача кваліфікованих працівників.

Аналітики посилаються на дані фінського видання Yle, яке проаналізувало супутникові знімки Казанського авіаційного заводу. Там з середини 2024 року до травня 2025 року збудували або розширили щонайменше п’ять виробничих корпусів площею понад 19 тисяч квадратних метрів.

Завод випускає стратегічні бомбардувальники Ту-160М, Ту-160М2, Ту-22М3 та деякі моделі вертольотів.

Попри плани наростити темпи виробництва до 2028 року, на практиці росіяни сильно відстають від графіку. У 2024 році підприємство змогло поставити лише два літаки Ту-160М2 і два Ту-160М.

У ISW прогнозують, що навіть після розширення площі підприємства санкції, брак імпортних компонентів і кадрові проблеми й надалі гальмуватимуть розвиток російської військової авіації.