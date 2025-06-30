Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW). Россия хочет нарастить выпуск боевой авиации, однако сталкивается с серьезными проблемами.

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Санкции и дефицит кадров тормозят производство боевых самолетов в России

На пути стоят международные санкции, дефицит импортных деталей и нехватка квалифицированных работников.

Аналитики ссылаются на данные финского издания Yle, которое проанализировало спутниковые снимки Казанского авиационного завода. Там с середины 2024 года до мая 2025 года построили или расширили по меньшей мере пять производственных корпусов площадью более 19 тысяч квадратных метров.

Завод выпускает стратегические бомбардировщики Ту-160М, Ту-160М2, Ту-22М3 и некоторые модели вертолетов.

Несмотря на планы нарастить темпы производства до 2028 года, на практике россияне сильно отстают от графика. В 2024 году предприятие смогло поставить только два самолета Ту-160М2 и два Ту-160М.

В ISW прогнозируют, что даже после расширения площади предприятия санкции, нехватка импортных компонентов и кадровые проблемы и в дальнейшем будут тормозить развитие российской военной авиации.