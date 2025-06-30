Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ. Українські військові на Сумщині взяли в полон чергового російського окупанта – 30-річного Іллю Талтаєва з Кемеровської області.

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Командування Росії наказало розстрілювати всіх українців

До війни він працював на Іркутському авіаційному заводі, а на фронт пішов, за його словами, "з ідеологічних міркувань".

Талтаєв служив у 2-й штурмовій роті 106-ї повітряно-десантної дивізії армії Росії. У відео допиту полонений розповів, що вже у перший день боїв отримав поранення, після чого залишався у бліндажі на рації. За його словами, підрозділ зазнав великих втрат від українських мінометів та FPV-дронів.

Цього разу загинула майже вся рота. Я знаю, що один поранений потрапив в полон, то він сказав, що більше звідти ніхто не вийшов,

– каже окупант.

Він також визнав, що умови у російських військ на фронті були жахливими: не вистачало води та їжі. Але найголовніше зізнання Талтаєва стосувалося злочинного наказу російського командування: "У полон не брати, стріляти всіх".

Попри це, вже після полону українські військові надали йому медичну допомогу.

По телевізору завжди говорять, що українці знущаються, але зі мною поводяться добре,

– зазначив росіянин.

Це чергове підтвердження того, що пропаганда Кремля свідомо бреше своїм військовим та громадянам, а насправді саме Росія вдається до воєнних злочинів, а Україна дотримується гуманного поводження з полоненими.