Про це розповідає 24 Канал з посиланням на відео від НГУ "Рубіж". На Донеччині українські захисники взяли в полон чергового російського солдата.

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На Донеччині взяли в полон окупанта

Це сталося на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

Полонений – 32-річний рядовий армії Росії Денис Ярмак – зізнався на відео, що пішов воювати, щоб погасити кредити.

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Він розповів, як їх "інструктували" перед відправкою, як відправляли в бій без підготовки й лякали розповідями про "вбивства дітей і пенсіонерів". За словами окупанта, реальність на фронті виявилася зовсім не такою, як обіцяли.

Прийшов нас вбивати. Потрапив у полон,

– зазначили бійці з "Рубіж".

За словами окупанта, командування брехало, що "все вже зайнято своїми", і вони начебто мали лише чекати штурмові групи. Насправді ж їх просто гнали вперед, а якщо спробують відступити – пригрозили стріляти свої ж.