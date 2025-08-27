Детали 24 Каналу предоставил 7 корпус ДШВ.

Что рассказал пленный оккупант?

Россиянин из Республики Адыгея, Михаил Передереев, рассказал украинским десантникам, как попал в плен.

Михаил имеет двух сыновей, старшему 21 год, младшему 16. Со старшим он "провел хорошую беседу", чтобы тот не шел на войну. Есть и 20-летняя дочь. Контракт подписал тайком от них, потому что дети отговаривали.

Они взрослые уже, понимают, что такое война. Это их отец идиот,

– сказал оккупант.

Но главной его мотивацией стало желание бросить пить. Мол, пил полгода и не мог остановиться сам. Поэтому Михаил пошел на фронт "принести пользу, а там, оказывается, вообще беда".

Украинские солдаты несколько раз переспросили пленного, так кому же он хотел принести пользу. А мужчина путался – то ли Родине, то ли детям. В конце концов признался: хотел каких-то перемен в жизни.

Россиянин надеялся, что армия отучит его от алкоголизма. А знакомый из военкомата убеждал, что в силу возраста будет работать в тылу. Но получилось так, что после двух недель полигонов Михаил оказался на передовой. Уверяет, что убивать украинцев не хотел.

После подготовки на полигонах он приехал в оккупированный Лисичанск, а затем – на линию боестолкновения.

Ничего не спрашивали, дали автомат – и ты штурмовик,

– объяснил он.

Мужчина испугался, когда понял, кем его назначили. Детям не сказал об этом – "не хотел пугать".

На фронте он был ранен в августе 2024 года, в госпиталях провел до марта 2025. Надеялся, что его комиссуют, поэтому не хотел убегать. Но друзьям, которых встречал, Михаил говорил: лучше пить водку в России, чем воевать в Украине.

Говорит: если бы знал, что его снова отправят в штурм, возможно, и сбежал бы. В июле врачи должны были взять второй анализ, потому что первый показал гепатит C.

Думал, что меня комиссуют, а меня снова на полигон. Обещали, что повезут в больницу, а повезли на штурм Серебрянского леса. Ничего не объяснили, сказали, что нужны люди,

– горько проговорил мужчина.

Михаилу повезло: его БМП была единственной, которая доехала до Серебрянского леса. Остальную технику уничтожили по дороге. Раненый, он провел две недели в заброшенном доме. Еды не было, пил дождевую воду. И якобы думал, как сдаться в плен.

Потом оккупанту повезло во второй раз: его нашли украинские бойцы.

Россиянин признался, что их очень пугают украинским пленом, поэтому многие подрываются гранатами. Он не мог так поступить, потому что религиозный. Говорит, что не боялся сдаваться. А вот возвращаться к своим не собирался, потому что раненый не мог зайти далеко. К тому же российские дроны бьют и по своим солдатам. Михаил не знает, случайность ли это.

Думал, что будет военное братство, взаимопомощь. Но это в моем мозгу так было, я такого не увидел,

– рассказал захватчик о положении дел в российской армии.

Россияне отправляли на штурм и 60-летних.

В украинском плену Михаила кормили дважды в день и хорошо относились. Также делали перевязки и давали сигареты.

Надеялся, что помогут, а тут и в больницу возят, снимки делают. Не ожидал, честно говоря. Думал, что вы такие же, как и мы, ведь раньше (при СССР, – 24 Канал) жили все вместе. А тут оказалось, что вы лучше россиян,

– констатировал пленный.

Видно, что ему трудно об этом говорить. Как и другие российские пленные, он советует не подписывать контракт, потому что в 80% случаев оккупанты не возвращаются из Украины живыми. Выжить в боях против Украины очень трудно.

