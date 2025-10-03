Це в ефірі 24 Каналу зауважив офіцер бригади НГУ "Рубіж" Андрій Отченаш. За його словами, командири ворожої армії використовують ті ж методи, що й за часів Російської імперії.

Дивіться також Битва за Покровськ і яка ситуація на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що розповідають полонені окупанти?

Андрій Отченаш розповів, що полонені загарбники розповідають різні історії про ставлення своїх командирів. Зокрема, чоловіка, якому 53 роки, мобілізували у 2022 році у Донецькій області. Хоч він ніде особливо не воював, його відправили на штурм.

Штурмував він без чотирьох пальців на нозі. Тому що у 2022 році, коли він стояв на якихось блокпостах, у нього відмерзли пальці, але його ніхто не евакуйовував. Він так і далі стояв до моменту, поки їх не прийшлось відрізати,

– сказав він.

Тому росіяни йдуть штурмувати, тому що вони бояться. Їх легко можуть розстріляти, кинути в яму. Якщо після штурму вони повертаються назад, їх можуть побити і так далі.

В полон потрапляв хлопець, який розповідав, що йому прострелив коліно його командир через те, що він повернувся з невдалого штурму. Тобто мало того, що у нього всі його умовно побратими загинули на тому штурмі, його ж командир, офіцер російської армії, прострелив йому коліно. Після того він пів року відлежався в госпіталі, і його знов відправили на штурм,

– додав офіцер.

Збір на антишахедні дрони

Варто зазначити, що зараз триває збір на на антишахедні дрони для бригади НГУ "Рубіж". Насамперед це важливо для того, щоб сили ППО могли зупиняти ворожі БпЛА, зокрема, "Шахеди", які летять далі від фронту. Антидронові безпілотники досить гарно себе показали, бо вони швидко розганяються до достатньо великої швидкості – 160-180 км/год. Долучитися можна за посиланням.

Вони мають можливість уразити і "Шахеди", й інші розвідувальні крила і так далі, не даючи противнику не тільки атакувати нашу територію, а й проводити розвідку. Адже зазвичай ворог спочатку проводить розвідку, а потім або готовий обстріляти нас ракетами, або запускати сотні "Шахедів", як він це робить. Наші бійці ППО дійсно якісно виконують свої завдання,

– пояснив Андрій Отченаш.

Полонені росіяни: останні новини