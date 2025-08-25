Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 66 ОМБр.

Як росіянин потрапив у полон і став воювати проти своїх?

Окупант ішов за вказаними координатами рознести воду на російські позиції. Але остання точка на карті була вже українською.

Сили оборони потроху оточували росіян.

Наші штурмовики не подивляться, на мені не написано, хто я, – українець, поляк, грузин. Мене йдуть вбивати свої ж. Мені треба боротися за своє життя, мені потрібно оборонятися,

– пояснив він.

На українських позиціях росіянин перев'язував поранених. Один солдат ЗСУ загинув, проте всі інші врятувалися.

Від росіян довелося відстрілюватися, тож окупанту дали зброю. Він зізнається, що побачив у полоні зовсім інший світ. ЗСУ годують і не б'ють полонених. І не відривають їм статеві органи, як про це говорить російська пропаганда.

"Якби в мене були б гранати, я б, звісно, себе підірвав, бо такі страхи нам розповідали, про звірства, вбивства", – дивується він.

Що росіянин розповів про війну?

Окупант потрапив на фронт заради грошей. Пояснює: матері видалили обидві молочні залози, тож він вирішив підзаробити їй на лікування і підписати контракт. Водночас нарікає, що отримав мало – всього 200 тисяч на українські гроші. У 2025 році платять більше, особливо тим, хто з Москви.

Цікаво! Мати поставилася до війни в Україні більш реалістично, аніж син. Вона лякала його, мовляв, тебе привезуть у цинковій труні або їздитимеш до кінця життя в кріслі колісному.

Водночас сам окупант говорить: на російському телебаченні українців зображують як терористів. А "в терориста немає ні імені, ні віри, нічого". Тож він і не відчув, що вирушає убивати.

Росіян готували всього місяць. Але хоча тренувалися з 4 ранку до 6 вечора, корисного було всього 35%.

Полонений зізнався: довіру до командування втратив одразу після першого бойового завдання. Люди, які потрапили на війну з "цивілки", шоковані та розповідають рідним про те, що відбувається.

Реалії війни такі, що росіяни тікають з госпіталів і не повертаються в частину. Тих, хто не хоче наступати, на кілька діб кидають у "яму" без їжі та води, щоб люди погодилися воювати. Оскільки такі ситуації набули розголосу, то зараз цього стало менше.

Війну полонений називає необґрунтованою і такою, яку "треба терміново закінчувати". Він закликає не підписувати контракт, а тим, хто вже воює, радить здатися.