Як росіяни заблукали під час штурму?

Це сталося на Донеччині, біля Сіверська. Ба більше, ворог проводив штурм на бронетехніці, розповів речник 11 армійського корпусу Дмитро Запорожець.

Сьогодні о третій ночі противник проводив штурмові дії із застосуванням трьох одиниць броньованої техніки і 20 одиниць особового складу у напрямку населеного пункту Сіверськ. Але заблукав і був знищений,

– сказав він.

Важливо! Дмитро Запорожець додав: ворог більше обстрілює Сіверський напрямок. Уже другий місяць там більше обстрілів – до 180. "Ворог намагається вибудувати класичну схему "кліщі", щоб обійти місто Сіверськ з півночі, і також буде намагатися діставати Слов'янськ", – сказав військовий.

Що відомо про Сіверськ і яка ситуація довкола міста зараз?

Росіяни почали атакувати його влітку 2022 року після того, як захопили Лисичанськ. 70% Сіверська лежало в руїнах, але ворог все ж тільки обламав зуби і не зміг захопити місто.

У лютому 2025 року мовилося, що росіяни хочуть узяти Сіверськ у "мішок". Окупанти прагнуть захопити Сіверськ, бо це ворота до інших важливих міст Донбасу – Краматорська та Слов'янська. Вказані міста у 2014 році кілька місяців були під окупацією.

На початку червня з'явилася інформація, що росіяни готуються до масштабного штурму на Сіверськ.