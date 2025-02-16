Росіяни намагаються взяти Сіверськ у "мішок". Про це в ефірі національному телемарафону розповів начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи", бригади "Рубіж" Богдан Пантьо, передає 24 Канал.

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Що відбуваються у районі Сіверська

За словами військового, намагання ворога взяти Сіверськ у "мішок" є зрозумілими. Адже противник передусім штурмує ті ділянки, де в нього є якийсь успіх. Там, де Сили оборони були вимушені відступити, ворог намагається давити. У такий спосіб окупанти обходять передній край, українські позиції і намагаються зайти до захисників у фланг або в тил.

Ми знаємо, що Сіверськ для противника є дуже великою ціллю, оскільки це ворота до Краматорська, Слов'янська. Це місто ворогові дуже потрібне,

– наголосив Пантьо.

Військовий зауважив, що лінія фронту на Сіверському напрямку нерухома. Тут росіяни не мають жодного успіху.

Також він розповів, що ворог готує у Лисичанку нові штурмові групи, щоб кинути їх у наступ на позиції українців.

Нагадаємо, що загарбникам вдалося прорватися до Новосілки на Новопавлівському напрямку.