Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Рустема Умєрова.

Коли буде найближчий обмін полоненими?

Це наразі не відомо. Найближчим часом відбудуться технічні консультації, які мають закріпити всі процедурні та організаційні моменти.

За дорученням президента України цими днями провів консультації за посередництва партнерів у Туреччині та Об'єднаних Арабських Еміратах щодо відновлення процесу обмінів і звільнення наших людей з російського полону. У результаті цих переговорів сторони погодилися активувати стамбульські домовленості. Йдеться про звільнення 1 200 українців,

– написав Рустем Умєров.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України наголосив: "Працюємо без пауз, щоб українці, які мають повернутися з полону, зустріли новорічні та різдвяні свята вдома – за сімейним столом і поруч із рідними".

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими і Дмитро Лубінець поки не коментували цю заяву, як і Володимир Зеленський.