Український журналіст, блогер та громадський діяч Дмитро Карпенко "Апостол" розповів 24 Каналу, що йому часто доводиться спілкуватись із російськими солдатами, які вже двічі опинились у полоні. Після другого разу, вони вже там і залишаються.

Яка особливість обміну російських полонених?

Дмитро Карпенко зауважив, що зараз у полон потрапило дуже багато тих, кого віддали за обмінами, згідно із домовленостями під час переговорів у Стамбулі 16 травня 2025 року.

Під час обміну, я ходив автобусами. Там були ***, які пішли у травні на обмін, а наприкінці червня вони вже потрапили вдруге у полон. Там механіка проста. Обмін на кордоні з Білоруссю, потім Мосрентген або Подільськ, це Московська область і ФСБшні частини. З ними там працюють від трьох днів до трьох, максимум чотирьох тижнів. Потім за ними приїжджають із їхніх частин,

– сказав він.

Тих, хто повернувся із полону, допитують ФСБшники. Їх цікавлять обставини, за яких солдати потрапили у полон, чи вбивали вони своїх. Якщо трапляється хтось підозрілий, то його відправляють на поліграф. Одно все, за словами журналіста, закінчується тим, що колишні полонені росіяни їдуть у пункт тимчасової дислокації, і їх знову відправляють у штурм.

Вони не мають, як українські військовополонені, права на демобілізацію.

У них (у росіян – 24 Канал) полон – це обтяжувальна обставина, після якої ти маєш спокутувати. Там концепція інша, там ти не маєш потрапити в полон. Для цього тебе інструктують, що ти маєш себе або вбити, або підірвати,

– наголосив Дмитро Карпенко "Апостол".

Є багато випадків, коли росіяни так і роблять, все тому, що вони знають – евакуації не буде.

Журналіст зауважив, що є ще й інший відомий варіант для росіян. Якщо солдат отримав важке поранення, наприклад, ампутація кінцівок, то його "спишуть". Бувають випадки, коли окупанти самі себе калічать. Це доводить те, що вони не хочуть воювати, адже знають, що на них чекає.

Цікаво, що у Росії тепер зменшили виплату за поранення. За словами Дмитра Карпенка "Апостола", за поранення середньої тяжкості росіянам тепер виплачують приблизно 100 тисяч рублів.

Що відомо про російських полонених?