Про це розповідає 24 Канал з посиланням на проєкт "Хочу жити". 24 серпня відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією в рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

В рамках 68-го обміну Україна за посередництва ОАЕ повернула з російських застінків 8 цивільних громадян, утримуваних незаконно протягом багатьох років, зокрема журналістів.

Для українських військових та цивільних це означає повернення додому, лікування та реабілітацію, після чого вони зможуть самостійно вирішувати, чи залишатися на службі, чи списатися з армії.

Відмінність для росіян, яких обміняли у зворотний бік, кардинальна: вони позбавлені вибору. Після обміну усі російські полонені прямують до казарм 27-ї окремої механізованої бригади (частина № 61899) у Мосрентгені Московської області, де їх фактично утримують як ув’язнених.

Хоча Міноборони Росії демонструє короткі пропагандистські відео з розмовами полонених по телефону з автобуса, у реальності зв’язку з зовнішнім світом у них немає. Поки не пройшли допити ФСБ, їх утримують у суворих умовах. Після перевірки колишніх полонених чекає обов’язкове відправлення на фронт – без права вибору. Для Кремля вони або контрактники, або мобілізовані "на смерть", які не мають жодних прав.

Багато хто повторно опиняється у полоні вже через кілька тижнів після обміну. Наприклад, Сактаагай Шагаа та Дмитро Іванов, які були обміняні в червні, вже в липні та серпні знову потрапили в полон під Вовчанськом. Жодної реабілітації, відпустки або зустрічей із рідними – їх майже відразу кинули назад у війну.

Якщо колишні полонені громадяни Росії не хочуть знову потрапляти на фронт, у них є можливість зберегти життя та здатися в полон без примусу. Для цього працює проєкт "Хочу жити", який допомагає російським військовим добровільно залишити війну і потрапити під контроль української сторони.

Контакти проєкту:

Дзвінки з українських номерів: +38 044 350 89 17, +38 044 688 68 88

Telegram або WhatsApp: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88

Telegram-канал: t.me/spasisebyabot

Україна гарантує безпечне прийняття таких осіб та дотримання всіх процедур. Це шанс для тих, хто не хоче більше брати участь у бойових діях, зберегти життя і уникнути примусової відправки на фронт.