Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на проект "Хочу жить". 24 августа состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

Читайте также На День Независимости состоялся обмен пленными

Что ждет российских военных после обмена?

В рамках 68-го обмена Украина при посредничестве ОАЭ вернула из российских застенков 8 гражданских граждан, удерживаемых незаконно в течение многих лет, в частности журналистов.

Для украинских военных и гражданских это означает возвращение домой, лечение и реабилитацию, после чего они смогут самостоятельно решать, оставаться ли на службе, или списаться из армии.

Отличие для россиян, которых обменяли в обратную сторону, кардинальное: они лишены выбора. После обмена все российские пленные направляются в казармы 27-й отдельной механизированной бригады (часть № 61899) в Мосрентгене Московской области, где их фактически удерживают как заключенных.

Хотя Минобороны России демонстрирует короткие пропагандистские видео с разговорами пленных по телефону из автобуса, в реальности связи с внешним миром у них нет. Пока не прошли допросы ФСБ, их удерживают в суровых условиях. После проверки бывших пленных ждет обязательная отправка на фронт – без права выбора. Для Кремля они или контрактники, или мобилизованные "на смерть", которые не имеют никаких прав.

Многие повторно оказываются в плену уже через несколько недель после обмена. Например, Сактаагай Шагаа и Дмитрий Иванов, которые были обменены в июне, уже в июле и августе снова попали в плен под Волчанском. Никакой реабилитации, отпуска или встреч с родными – их почти сразу бросили обратно в войну.

Если бывшие пленные граждане России не хотят снова попадать на фронт, у них есть возможность сохранить жизнь и сдаться в плен без принуждения. Для этого работает проект "Хочу жить", который помогает российским военным добровольно покинуть войну и попасть под контроль украинской стороны.

Контакты проекта:

Звонки с украинских номеров: +38 044 350 89 17, +38 044 688 68 88

Telegram или WhatsApp: +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88

Telegram-канал: t.me/spasisebyabot

Украина гарантирует безопасное принятие таких лиц и соблюдение всех процедур. Это шанс для тех, кто не хочет больше участвовать в боевых действиях, сохранить жизнь и избежать принудительной отправки на фронт.