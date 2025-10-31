Її чоловік повернувся в Росію, провівши у полоні майже 30 місяців, а Ірина залишилася в Україні, де здійснює громадську діяльність. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Ukrainian Witness.

Чим займається в Україні росіянка Ірина Криніна?

Розмова видалася змістовною, але гострою. В один момент довелося переривати зйомку через те, що Ірина Криніна вирішила відмовитися від неї просто посеред інтерв’ю. Утім, розмова продовжилася. І під час неї вдалося пошукати відповіді на такі запитання:

– Хто пустив росіянку в Україну?

– Чому вона привезла сюди своїх дітей, якою мовою вони вчаться і чи знають, хто на них направляє ракети?

– Чи стикалася з нападами з боку українців?

– Що відчуває, коли спілкується з російськими полоненими, які підозрюються у вбивстві українців?

– Яка її роль в повернення додому українських військових, що перебувають в полоні?

"Мета нашого проєкту допомогти родичам з Росії знайти своїх близьких та повернути їх. Чим більше ми знайдемо військовополонених російських, то більше відбудеться обмінів. З початку нашої діяльності, як ви бачите, чим більше наш проект існує, тим більше обмінів відбувається, тим вони частіше, тим вони масштабніші", – пояснює Ірина.

Інтерв'ю з Іриною Криніною: дивіться відео

З початку діяльності руху обміняно понад 2000 військовополонених з кожної сторони, без врахування Стамбульських домовленостей, повідомляють у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Петро Яценко, речник Координаційного штабу, підкреслює: "Проєкт, яким займається і рух "Наш вихід" і власне проєкт, яким займається пані Ірина, потрібен для того, щоб повертати наших перш за все".

Механізм роботи, каже, такий: в Україні багато полонених росіян, яких Росія не визнає. За словами речника, Криніна стає медіатором цього процесу – надає докази російським родинам, які тиснуть на свою владу.

Завдяки цьому ми проводимо обміни, зокрема. Тобто це такий фактор, який дає нам важіль впливу на те, щоб обміни відбувалися швидше,

– каже Яценко.

Паралельно руху Ірини, Координаційний штаб створив проєкт "Хочу найти" з чат-ботом для безкоштовних звернень. Коли російський родич дізнається, що близький має статус військовополоненого, підключається "Наш вихід" – організовують відеодзвінок, роблять запис, відправляють родинам.

Ірина спілкується з російськими полоненими. Під час запису інтерв’ю в одному з місць їхнього утримання, вона відвідала, зокрема, Івана Хангушкеєва (позивний Бурят), який очікує суду за підозрою в розстрілі українського полоненого.

Ірина також розшукує "зниклих безвісти". На камеру знімальної групи Ukrainian Witness потрапив епізод: матері російського військовополоненого представники влади РФ повідомили, що її син загинув – начебто співпало ДНК. Але Ірина Криніна надала росіянці відеодокази того, що її син живий і перебуває в полоні.

"Буває таке, що людина потрапила в полон. Командир російський взяв її документи, карти і отримує за цього військового кошти. І, звісно, він не подає цю людину як зниклу безвісти чи полоненого, вважається, що ця людина воює. А, по-факту, ця людина у нас перебуває в полоні. Є дуже багато подібних ситуацій: поранені, яких не поспішають повернути в Росію. Є ті, кого не хочуть визнавати в полоні, і Ірина записує з ними відео і надсилає рідним, потім вони приходять до своєї влади і вимагають включити у списки і повернути їх", – пояснює речник Координаційного штабу.

"З нашої мовчазної згоди відбуваються жахливі речі", – каже Ірина про відповідальність росіян за війну. Вона вважає, що зняла з себе цю відповідальність приїздом до України і своєю діяльністю. Зазначає, що в Росії схожих проєктів немає, адже російська влада не пускає навіть Червоний Хрест до полонених.

"Я розумію, що тема, що росіянка приїхала до України і тут живе – дуже тригерить певну частину нашого суспільства і викликає нерозуміння і спротив. Треба розуміти, що Ірина Криніна одна з небагатьох активісток та активістів, які реально допомагають нам у тому, щоб наших хлопців повертали, і дівчат повертали до України", – зазначає Яценко.

