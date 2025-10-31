Ее муж вернулся в Россию, проведя в плену почти 30 месяцев, а Ирина осталась в Украине, где осуществляет общественную деятельность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ukrainian Witness.

Чем занимается в Украине россиянка Ирина Кринина?

Разговор выдался содержательным, но острым. В один момент пришлось прерывать съемку из-за того, что Ирина Кринина решила отказаться от нее прямо посреди интервью. Впрочем, разговор продолжился. И во время него удалось поискать ответы на следующие вопросы:

– Кто пустил россиянку в Украину?

– Почему она привезла сюда своих детей, на каком языке они учатся и знают ли, кто на них направляет ракеты?

– Сталкивалась ли с нападениями со стороны украинцев?

– Что чувствует, когда общается с российскими пленными, которые подозреваются в убийстве украинцев?

– Какова ее роль в возвращении домой украинских военных, находящихся в плену?

"Цель нашего проекта помочь родственникам из России найти своих близких и вернуть их. Чем больше мы найдем военнопленных российских, тем больше состоится обменов. С начала нашей деятельности, как вы видите, чем больше наш проект существует, тем больше обменов происходит, тем они чаще, тем они масштабнее", – объясняет Ирина.

С начала деятельности движения обменяно более 2000 военнопленных с каждой стороны, без учета Стамбульских договоренностей, сообщают в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Петр Яценко, представитель Координационного штаба, подчеркивает: "Проект, которым занимается и движение "Наш выход" и собственно проект, которым занимается Ирина, нужен для того, чтобы возвращать наших прежде всего".

Механизм работы, говорит, такой: в Украине много пленных россиян, которых Россия не признает. По словам представителя, Кринина становится медиатором этого процесса – предоставляет доказательства российским семьям, которые давят на свою власть.

Благодаря этому мы проводим обмены, в частности. То есть это такой фактор, который дает нам рычаг влияния на то, чтобы обмены происходили быстрее,

– говорит Яценко.

Параллельно движению Ирины, Координационный штаб создал проект "Хочу найти" с чат-ботом для бесплатных обращений. Когда российский родственник узнает, что близкий имеет статус военнопленного, подключается "Наш выход" – организуют видеозвонок, делают запись, отправляют семьям.

Ирина общается с российскими пленными. Во время записи интервью в одном из мест их содержания, она посетила, в частности, Ивана Хангушкеева (позывной Бурят), который ожидает суда по подозрению в расстреле украинского пленного.

Ирина также разыскивает "пропавших без вести". На камеру съемочной группы Ukrainian Witness попал эпизод: матери российского военнопленного представители власти РФ сообщили, что ее сын погиб – вроде бы совпало ДНК. Но Ирина Кринина предоставила россиянке видеодоказательства того, что ее сын жив и находится в плену.

"Бывает такое, что человек попал в плен. Командир российский взял его документы, карты и получает за этого военного средства. И, конечно, он не подает этого человека как пропавшего без вести или пленного, считается, что этот человек воюет. А, по-факту, этот человек у нас находится в плену. Есть очень много подобных ситуаций: раненые, которых не спешат вернуть в Россию. Есть те, кого не хотят признавать в плену, и Ирина записывает с ними видео и отправляет родным, потом они приходят к своей власти и требуют включить в списки и вернуть их", – объясняет спикер Координационного штаба.

"С нашего молчаливого согласия происходят ужасные вещи", – говорит Ирина об ответственности россиян за войну. Она считает, что сняла с себя эту ответственность приездом в Украину и своей деятельностью. Отмечает, что в России подобных проектов нет, ведь российские власти не пускают даже Красный Крест к пленным.

"Я понимаю, что тема, что россиянка приехала в Украину и здесь живет – очень тригерит определенную часть нашего общества и вызывает непонимание и сопротивление. Надо понимать, что Ирина Кринина одна из немногих активисток и активистов, которые реально помогают нам в том, чтобы наших ребят возвращали, и девушек возвращали в Украину", – отмечает Яценко.

