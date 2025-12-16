Це маломобільні люди та ті, яких тримали у пунктах тимчасового перебування іноземців у Росії. Про це Лубінець повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає 24 Канал.
Що відомо про зустріч Лубінця і Москалькової?
За словами Лубінця, Україна повернула 15 громадян, більшість із яких є маломобільними. Ще 45 українців були передані з пунктів тимчасового тримання іноземців на території Російської Федерації.
Під час зустрічі українська сторона передала Росії гуманітарні посилки для українських військовополонених, а також листи від їхніх рідних. Крім того, російській стороні були надані списки окремих категорій громадян, зокрема важкопоранених і тяжкохворих.
Сторони також обговорили питання повернення незаконно утримуваних цивільних українців. Відповідні списки було передано російській стороні. Окремо порушувалося питання українських військовополонених, засуджених у Росії, списки яких також були передані.
Лубінець повідомив, що під час зустрічі досягнуто домовленостей щодо верифікації осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Відповідні переліки українська сторона передала представникам Росії.
У зустрічі брали участь представники Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та Росії.
З російської колонії зникла журналістка Ніка Новак
Журналістка Ніка Новак зникла з виправної колонії № 11 в Іркутській області, де відбувала термін за співпрацю з "Радіо Свобода".
Адвокатка журналістки Юлія Кузнєцова повідомила, що минулого тижня намагалась зустрітись із Новак, однак її не допустили в колонію.
Ще з літа Новак розповідала про тиск, погрози та конфлікти у колонії, зокрема провокації з боку співкамерниці.