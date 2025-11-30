Адвокатка журналістки б'є на сполох, адже раніше Новак повідомляла про тиск та погрози в колонії. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ВВС.
Чи відомо, де зараз знаходиться Новак?
Адвокатка журналістки Юлія Кузнєцова повідомила, що минулого тижня намагалась зустрітись із Новак, однак її не допустили в колонію ІК-11, де утримували жінку. Водночас листи, які надсилали Новак почали повертатись відправникам із позначкою "вибув". Точне місце етапування ув'язненої залишилось невідомим – адміністрація колонії інформацію не розкриває.
Що сталося з Нікою – невідомо,
– написала Кузнєцова.
Однак адвокатка розповіла, що ще з літа Новак розповідала про тиск, погрози та конфлікти у колонії, зокрема провокації з боку співкамерниці. Журналістка неодноразово оголошувала голодування на знак протесту проти умов утримання.
За що засудили журналістку?
Ніка Новак стала першою в Росії журналісткою, яку засудили за так зване "конфіденційне співробітництво" з іноземною організацією. В сибірському місті Чита її засудили до 4 років позбавлення волі за роботу в проєктах "Сибір. Реалії" та "Радіо Свобода", які визнані російською владою "іноземними агентами".
Відомо, що Новак затримали в Москві у 2023 році, а восени 2024 року її перевели до колонії в Забайкаллі, де провели закритий судовий процес. Раніше повідомляли, що справа журналістки має гриф секретності, тому подробиці судового розгляду та пред'явлені звинувачення не розголошуються.
Що відомо про журналістів, які перебувають в російській неволі?
Українська журналістка Анастасія Глуховська потрапила в російський полон у серпні 2023 року – співробітники ФСБ викрали жінку з Мелітополя. Зв'язку із нею немає досі, однак звільнені полонені розповідають, що журналістку катують у неволі та тягнуть із вироком суду.
У Мелітополі під час окупації російські найманці затримали щонайменше чотирьох журналістів та авторів телеграм-каналів. Серед них – Анастасія Глуховська, Георгій Левченко, Яна Суворова, Владислава Гершон та Євген Ільченко.
Відомо, що 10 жовтня 2024 року у російському СІЗО №3 у Кізелі окупанти вбили журналістку Вікторію Рощину. Жінку у березні 2022 року затримали співробітники ФСБ.