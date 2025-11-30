Адвокат журналистки бьет тревогу, ведь ранее Новак сообщала о давлении и угрозах в колонии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

Известно ли, где сейчас находится Новак?

Адвокат журналистки Юлия Кузнецова сообщила, что на прошлой неделе пыталась встретиться с Новак, однако ее не допустили в колонию ИК-11, где удерживали женщину. В то же время письма, которые присылали Новак начали возвращаться отправителям с пометкой "выбыл". Точное место этапирования заключенной осталось неизвестным – администрация колонии информацию не раскрывает.

Что произошло с Никой – неизвестно,

– написала Кузнецова.

Однако адвокат рассказала, что еще с лета Новак рассказывала о давлении, угрозы и конфликты в колонии, в частности провокации со стороны сокамерницы. Журналистка неоднократно объявляла голодовку в знак протеста против условий содержания.

За что осудили журналистку?

Ника Новак стала первой в России журналисткой, которую осудили за так называемое "конфиденциальное сотрудничество" с иностранной организацией. В сибирском городе Чита ее приговорили к 4 годам лишения свободы за работу в проектах "Сибирь. Реалии" и "Радио Свобода", которые признаны российскими властями "иностранными агентами".

Известно, что Новак задержали в Москве в 2023 году, а осенью 2024 года ее перевели в колонию в Забайкалье, где провели закрытый судебный процесс. Ранее сообщали, что дело журналистки имеет гриф секретности, поэтому подробности судебного разбирательства и предъявленные обвинения не разглашаются.

