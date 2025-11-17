Женщина зафиксировала случай 13 ноября, когда неизвестный мужчина скрыто снимал ее на телефон возле дома. Об этом Садыкова сообщила на YouTube-канале БАСЕ, основателем которого является ее муж, пишет 24 Канал.
Кто следил за Натальей Садыковой?
Жена казахского оппозиционера рассказала, что заметила возле своего дома неизвестного мужчину, который ее снимал, и подошла к нему. Мужчина представился сотрудником посольства Казахстана. Он сообщил, что просто "шел на работу" и якобы ее не знает.
По словам Садыковой полиция уже установила личность неизвестного мужчины.
По нашим данным, это Сарсембеков Рустем Алибекович, сотрудник КНБ под дипломатическим прикрытием. С учетом убийства Айдоса и предыдущих случаев слежки я воспринимаю это как реальную угрозу моей безопасности и безопасности моих детей,
– сказала женщина.
Журналистка обратилась к украинским спецслужбам и международным партнерам с призывом обратить внимание на эту ситуацию. Садыкова отметила, что это не обычная слежка, а деятельность иностранной службы на территории Украины. По ее словам, такие действия угрожают не только ее безопасности, но и безопасности государства, которая предоставила ей защиту.
Адвокат женщины отмечает, что этот случай может свидетельствовать о, вероятной, подготовке покушения. В то же время он планирует подать соответствующие ходатайства и собрать все доказательства.
Что известно об убийстве казахского оппозиционера Айдоса Садыкова?
Вооруженное нападение на казахского оппозиционера произошло возле его дома в Киеве 18 июня 2024 года. Мужчина известен своей активной общественной позицией, критикой властей Казахстана на YouTube и организацию оппозиционных акций.
Садыков вместе с женой Натальей имел статус беженца в Украине и находился в розыске в Казахстане по обвинению в "разжигании вражды".
В своем последнем видео он назвал президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева "марионеткой российского влияния".
Журналист получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
За жизнь Айдоса Садыкова врачи боролись 13 дней, однако 2 июля сердце мужчины остановилось.