Женщина зафиксировала случай 13 ноября, когда неизвестный мужчина скрыто снимал ее на телефон возле дома. Об этом Садыкова сообщила на YouTube-канале БАСЕ, основателем которого является ее муж, пишет 24 Канал.

Кто следил за Натальей Садыковой?

Жена казахского оппозиционера рассказала, что заметила возле своего дома неизвестного мужчину, который ее снимал, и подошла к нему. Мужчина представился сотрудником посольства Казахстана. Он сообщил, что просто "шел на работу" и якобы ее не знает.

По словам Садыковой полиция уже установила личность неизвестного мужчины.

По нашим данным, это Сарсембеков Рустем Алибекович, сотрудник КНБ под дипломатическим прикрытием. С учетом убийства Айдоса и предыдущих случаев слежки я воспринимаю это как реальную угрозу моей безопасности и безопасности моих детей,

– сказала женщина.

Журналистка обратилась к украинским спецслужбам и международным партнерам с призывом обратить внимание на эту ситуацию. Садыкова отметила, что это не обычная слежка, а деятельность иностранной службы на территории Украины. По ее словам, такие действия угрожают не только ее безопасности, но и безопасности государства, которая предоставила ей защиту.

Адвокат женщины отмечает, что этот случай может свидетельствовать о, вероятной, подготовке покушения. В то же время он планирует подать соответствующие ходатайства и собрать все доказательства.

Что известно об убийстве казахского оппозиционера Айдоса Садыкова?