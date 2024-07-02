О смерти Садыкова сообщила его жена Наталья. В сети она написала, что сердце мужа остановилось ночью 2 июля.
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Садыков умер в реанимации
Наталья Саликова сообщила, что ночью 2 июля в 03:00 в Киеве умер ее муж – Айдос Садыков. 18 июня 2023 года он получил пулевое ранение в голову и был в тяжелом состоянии. 13 дней Садыков боролся за жизнь в реанимации, однако его сердце остановилось. Все это время казахский журналист и оппозиционер был в коме и не приходил в сознание.
Айдос Садыков ушел от нас сегодня в 03:00 по Киеву. Мой любимый муж, отец наших троих детей, великий сын казахского народа. Айдос отдал свою жизнь за Казахстан, принял мученическую смерть от руки киллеров. Тринадцать дней Айдос боролся за жизнь в реанимации, но чуда не произошло,
– говорится в заметке Натальи Садыковой.
Жена в очередной раз подчеркнула, что к смерти Айдоса Садыкова причастен президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Наталья Садыкова ранее неоднократно заявляла, что он мог нанять киллеров для убийства оппозиционера, ведь Айдос Садыков открыто критиковал власть. Кроме того, он называл президента Казахстана "российской марионеткой", а накануне покушения – опубликовал новое видео с критикой Токаева.
Что известно об убийцах Садыкова
- Известно, что убийцы Садыкова сбежали из Украины. Как сообщили в Офисе генпрокурора, к стрельбе в Киеве причастны 2 гражданина Казахстана, которые сбежали из Украины в день преступления.
- Подозреваемые прибыли на территорию Украины 2 июня, пересекая польско-украинскую границу. В Киеве они арендовали квартиру и приобрели автомобиль. Затем они начали наблюдение за семьей казахского журналиста и изучали маршруты, которыми они передвигаются. После совершения покушения они сразу выехали из Украины, пересекая границу в Молдове.
- 22 июня прокуратура Казахстана сообщила, что якобы задержала подозреваемого в убийстве Садыкова. Однако его не будут экстрадировать в Украину, а будут судить в Казахстане.