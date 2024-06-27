Об этом сообщил председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев. Стоит отметить, что ранее Генпрокуратура Казахстана заявила о задержании подозреваемого в покушении на Садыкова. Мужчина якобы "самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан".

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Казахстан против экстрадиции

Это не по этой ситуации, а в целом принцип: Казахстан не выдает своих граждан другим государствам,

– заявил чиновник.

Однако Ашимбаев добавил, что генеральная прокуратура Казахстана присоединилась к расследованию и находится на связи со своими украинскими коллегами.

Политик отверг обвинения в том, что власти Казахстана были заинтересованы в покушении на Садыкова. Он назвал такие заявления "провокациями и инсинуациями".

Покушение на Садыкова

Айдоса Садыкова пытались убить 18 июня в Шевченковском районе Киева. Журналист заезжал во двор своего дома, когда в него выстрелили.

Сейчас Садыков находится в глубокой коме. По словам жены, врачи дают 0,01%, что все будет хорошо.

Несколько дней назад Офис генпрокурора сообщил, что что начинает процедуру экстрадиции подозреваемых в покушении на Садыкова. Оба подозреваемых покинули Украину в день совершения преступления. Им сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц и объявлен в международный розыск.