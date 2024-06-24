Айдос Садыков известен критикой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которого он обвиняет в пророссийской позиции.

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Айдос Садыков в глубокой коме

Жена журналиста Наталья Садыкова рассказала на своей странице о состоянии мужа.

Айдос лежит в реанимации в глубокой коме. Айдос отчаянно борется за свою жизнь. Согласно статистике, выживаемость после огнестрельного ранения в голову составляет около 5 процентов. Айдос вошел в эти пять процентов,

– написала она.

По словам Натальи, после операции врачи говорили, что будет чудом, если Айдос Садыков переживет ночь. Однако сейчас он живет уже пятые сутки.

Я прихожу к нему в реанимацию, он лежит в трубках, окруженный мониторами. Я говорю, целую, держу за руку. Прошу бороться дальше ради нас, прошу не позволить негодяям победить, это ужасная несправедливость. Врачи дают 0,01%, что все будет хорошо. Пока я имею этот 0.01%, я за него буду держаться и верить,

– поделилась Наталья Садыкова.

Жена казахского оппозиционера также поблагодарила за поддержку всех неравнодушных.

Ранее Генпрокуратура Казахстана заявила о задержании подозреваемого в покушении на Садыкова. Мужчина якобы "самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан".