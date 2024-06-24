Айдос Садиков відомий критикою президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, якого він звинувачує у проросійській позиції.

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Айдос Садиков у глибокій комі

Дружина журналіста Наталія Садикова розповіла на своїй сторінці про стан чоловіка.

Айдос лежить у реанімації у глибокій комі. Айдос відчайдушно бореться за своє життя. Згідно зі статистикою, виживання після вогнепального поранення в голову становить близько 5 відсотків. Айдос увійшов у ці п'ять відсотків,

– написала вона.

За словами Наталії, після операції лікарі казали, що буде дивом, якщо Айдос Садиков переживе ніч. Однак зараз він живе вже п'яту добу.

Я приходжу до нього в реанімацію, він лежить у трубках, оточений моніторами. Я говорю, цілую, тримаю за руку. Прошу боротися далі заради нас, прошу не дозволити негідникам перемогти, це жахлива несправедливість. Лікарі дають 0,01%, що все буде гаразд. Поки я маю цей 0.01%, я за нього триматимусь і віритиму,

– поділилась Наталія Садикова.

Дружина казахського опозиціонера також подякувала за підтримку всім небайдужим.

Раніше Генпрокуратура Казахстану заявила про затримання підозрюваного в замаху на Садикова. Чоловік нібито "самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан".