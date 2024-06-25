Во вторник, 18 июня, в Шевченковском районе Киева двое неизвестных пытались застрелить Айдоса Садыкова, когда тот заезжал во двор своего дома. Мужчина имеет в Украине статус беженца.

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Экстрадиция нападавших на Садыкова

Офис генпрокурора готовит пакет документов для обращения в компетентные органы Казахстана об экстрадиции двух человек, которых подозревают в особо тяжком преступлении.

Оба подозреваемых являются гражданами Казахстана. Они покинули территорию Украины в день совершения преступления,

– указали правоохранители.

Обоим сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу и по предварительному сговору группой лиц и объявлено в международный розыск.

Стоит указать, что после нападения Садыков находится в глубокой коме. По словам жены, врачи дают 0,01%, что все будет хорошо.

В то же время ранее Генпрокуратура Казахстана заявила о задержании подозреваемого в покушении на Садыкова. Мужчина якобы "самостоятельно обратился в органы внутренних дел Республики Казахстан".