У вівторок, 18 червня, у Шевченківському районі Києва двоє невідомих намагалися застрелити Айдоса Садикова, коли той заїжджав у двір свого будинку. Чоловік має в Україні статус біженця.

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Екстрадиція нападників на Садикова

Офіс генпрокурора готує пакет документів для звернення до компетентних органів Казахстану про екстрадицію двох осіб, яких підозрюють в особливо тяжкому злочині.

Обидва підозрюваних є громадянами Казахстану. Вони покинули територію України у день вчинення злочину,

– вказали правоохоронці.

Обом повідомлено про підозру у замаху на умисне вбивство, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб та оголошено в міжнародний розшук.

Варто вказати, що після нападу Садиков перебуває у глибокій комі. За словами дружини, лікарі дають 0,01%, що все буде гаразд.

Водноча раніше Генпрокуратура Казахстану заявила про затримання підозрюваного в замаху на Садикова. Чоловік нібито "самостійно звернувся до органів внутрішніх справ Республіки Казахстан".