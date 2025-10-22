Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Следствие.Инфо". Анастасию Глуховскую сотрудники ФСБ похитили из ее собственной квартиры в Мелитополе.

Где россияне удерживают мелитопольскую журналистку Анастасию Глуховскую?

Издание "РИА-Юг", в котором работала Анастасия Глуховская, продолжило работать несмотря на оккупацию. Все журналисты, кроме нее и Георгия Левченко, выехали из Мелитополя из-за опасности. В России украинских журналистов признали так называемыми "агентами" и уже через два месяца их нагло взяли в плен.

С 2023 года Анастасия Глуховская находится на территории России, однако суд еще не вынес ей ни одного "обвинения". Зато женщину пытают в неволе.

Журналистку сначала в подвальном помещении предприятия "Руслан-комплект". Одна из женщин по имени Елена, которая также находилась в той камере пыток, рассказала, что пленная медийщица была в очень плохом состоянии и рассказывала, что против нее применяли ток.

Далее Анастасию Глуховскую перевезли в СИЗО №2 в Таганроге. Там у женщины произошли гормональные проблемы, из-за чего ее вес менялся. К тому же Анастасия нуждалась в лечении от конъюктивита. Там журналистка пробыла некоторое время, пока в августе 2024 года ее не этапировали в СИЗО №3 в Кизеле, что в Пермском крае.

Нас привезли в Кизел где-то в конце ноября – в начале декабря. Я заболел. Там как только ты проснулся – включали российский гимн. Включился гимн, и я впервые за 28 лет потерял сознание. Потом меня повели к врачу, сделали флюорографию. Оказалось, что у меня то ли воспаление легких, то ли пневмония была. Меня водили в больницу на инъекции. Я стоял ждал своей очереди и услышал фамилию Насти,

– поделился воспоминаниями освобожденный военнопленный Евгений Шолудько.

Он добавил, что неоднократно слышал крики из женских камер. В Кизеле также было отдельное место, где оккупанты проводили пытки.

Международная организация "Репортеры без границ" направляла запросы в СИЗО в Кизеле, российского минобороны и Федеральной службы наказаний, они спрашивали, где удерживают Анастасию. Однако вражеские ведомства не предоставили ответа, а никакой информации о статусе Анастасии Глуховской нет. То есть никто не знает, где она находится сейчас.

Стоит отметить! В Мелитополе во время оккупации российские наемники задержали по меньшей мере четырех журналистов и авторов на телеграм-каналах. Среди них – Анастасия Глуховская, Георгий Левченко, Яна Суворова, Владислава Гершон и Евгений Ильченко.

Россияне до смерти замучили украинцев в плену