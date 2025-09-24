Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое расследование издания "Следствие.Инфо".

Как и где умерла Виктория Рощина в российской неволе?

Журналисты "Следствия.Инфо" смогли получить свидетельство о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которую Россия незаконно удерживала более года. Документ, выданный в Перми, фиксирует дату ее смерти – 19 сентября 2024 года.

По словам начальника второго управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Тараса Семкива, Рощина умерла непосредственно в следственном изоляторе города Кизел Пермского края, где она находилась менее двух недель.

Официальные причины смерти до сих пор не установлены – тело журналистки вернули в Украину в состоянии, не позволившем провести полноценную экспертизу.

В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел,

– говорит Тарас Семкив.

Из показаний освобожденного из плена военного Даниила известно, что 11 сентября, за 8 дней до гибели, Рощину этапировали из таганрогского СИЗО в изолятор №3 города Кизела. Муж ехал вместе с ней и вспоминает, что журналистка была крайне истощена.

"Она там ходила, ее в туалет водили. Она была очень худая, одни кости уже были", – отметил Даниил.

Он также рассказал об издевательствах над пленными во время так называемой "приемки" в местном СИЗО.

Прокурор Тарас Семкив отмечает: Россия ни разу официально не признала факт содержания Рощиной у себя.

Очевидно, что РФ будет принимать все меры для того, чтобы скрыть лиц, которые причастны к ее смерти, незаконного лишения свободы, к жестокому обращению с ней,

– говорит Семкив.

Что известно о содержании Виктории Рощиной в России?