Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на новое расследование издания "Следствие.Инфо".
Как и где умерла Виктория Рощина в российской неволе?
Журналисты "Следствия.Инфо" смогли получить свидетельство о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной, которую Россия незаконно удерживала более года. Документ, выданный в Перми, фиксирует дату ее смерти – 19 сентября 2024 года.
По словам начальника второго управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора Тараса Семкива, Рощина умерла непосредственно в следственном изоляторе города Кизел Пермского края, где она находилась менее двух недель.
Официальные причины смерти до сих пор не установлены – тело журналистки вернули в Украину в состоянии, не позволившем провести полноценную экспертизу.
В этом месте она находилась менее двух недель, и именно там произошла ее смерть. Именно в СИЗО в городе Кизел,
– говорит Тарас Семкив.
Из показаний освобожденного из плена военного Даниила известно, что 11 сентября, за 8 дней до гибели, Рощину этапировали из таганрогского СИЗО в изолятор №3 города Кизела. Муж ехал вместе с ней и вспоминает, что журналистка была крайне истощена.
"Она там ходила, ее в туалет водили. Она была очень худая, одни кости уже были", – отметил Даниил.
Он также рассказал об издевательствах над пленными во время так называемой "приемки" в местном СИЗО.
Прокурор Тарас Семкив отмечает: Россия ни разу официально не признала факт содержания Рощиной у себя.
Очевидно, что РФ будет принимать все меры для того, чтобы скрыть лиц, которые причастны к ее смерти, незаконного лишения свободы, к жестокому обращению с ней,
– говорит Семкив.
Что известно о содержании Виктории Рощиной в России?
Украинская журналистка Виктория Рощина исчезла на временно оккупированной территории в августе 2023 года. В октябре 2024 года стало известно о смерти украинской журналистки в России, где ее незаконно удерживали как гражданскую пленницу.
Долгое время тело журналистки российская сторона не передавала Украине. Только в апреле 2025 года Викторию Рощину вернули на родину, что подтвердила ДНК-экспертиза останков.
Позже на теле Виктории Рощиной обнаружили переломы, гематомы и повреждения шеи, что свидетельствующие о пытках. Кроме того, тело журналистки прибыло с признаками вскрытия в России, у женщины исчезла часть внутренних органов, что может свидетельствовать о попытке скрыть удушение оккупантами.
Только 8 августа 2025 года с Викторией Рощиной смогли попрощаться в Киеве. Журналистку похоронили на Байковом кладбище.