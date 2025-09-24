Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на нове розслідування видання "Слідство.Інфо".
До теми "Робила те, чого інші не могли": колеги Вікторії Рощиної розповіли про неї на прощанні
Як і де померла Вікторія Рощина в російській неволі?
Журналісти "Слідства.Інфо" змогли отримати свідоцтво про смерть української журналістки Вікторії Рощиної, яку Росія незаконно утримувала понад рік. Документ, виданий у Пермі, фіксує дату її смерті – 19 вересня 2024 року.
За словами начальника другого управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тараса Семківа, Рощина померла безпосередньо у слідчому ізоляторі міста Кізел Пермського краю, де вона перебувала менш як два тижні.
Офіційні причини смерті досі не встановлені – тіло журналістки повернули в Україну у стані, що не дозволив провести повноцінну експертизу.
У цьому місці вона перебувала менш ніж два тижні, і саме там відбулася її смерть. Саме в СІЗО в місті Кізел,
– каже Тарас Семків.
Зі свідчень звільненого з полону військового Данила відомо, що 11 вересня, за 8 днів до загибелі, Рощину етапували з таганрозького СІЗО до ізолятора №3 міста Кізела. Чоловік їхав разом із нею і пригадує, що журналістка була вкрай виснажена.
"Вона там ходила, її до туалету водили. Вона була дуже худа, самі кістки вже були", – зазначив Данило.
Він також розповів про знущання з полонених під час так званої "прийомки" у місцевому СІЗО.
Прокурор Тарас Семків наголошує: Росія жодного разу офіційно не визнала факт утримання Рощиної у себе.
Очевидно, що РФ буде вживати всіх заходів для того, щоб приховати осіб, які причетні до її смерті, незаконного позбавлення волі, до жорстокого поводження щодо неї,
– говорить Семків.
Що відомо про утримання Вікторії Рощиної в Росії?
Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на тимчасово окупованій території у серпні 2023 року. У жовтні 2024 року стало відомо про смерть української журналістки у Росії, де її незаконно утримували як цивільну полонену.
Довгий час тіло журналістки російська сторона не передавала Україні. Лише у квітні 2025 року Вікторію Рощину повернули на батьківщину, що підтвердила ДНК-експертиза останків.
Пізніше на тілі Вікторії Рощиної виявили переломи, гематоми та ушкодження шиї, що свідчать про катування. Окрім того, тіло журналістки прибуло з ознаками розтину в Росії, у жінки зникла частина внутрішніх органів, що може свідчити про спробу приховати задушення окупантами.
Лише 8 серпня 2025 року з Вікторією Рощиною змогли попрощатися у Києві. Журналістку поховали на Байковому кладовищі.