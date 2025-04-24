Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника міністра внутрішніх справ України Леоніда Тимченка у інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

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Тіло Вікторії Рощиної повернули до України

Вранці 24 квітня стало відомо, що до України повернули тіло журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула у російському полоні.

Її тіло повернуто в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року,

– розповів Тимченко.

Її особу вдалося ідентифікувати за допомогою ДНК-експертизи.

Що відомо про загибель журналістки

10 жовтня 2024 року в мережі з'явилася інформація про загибель української журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні. Ввечері цього ж дня цю інформацію офіційно підтвердили.

Про це повідомив речник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Він зазначив, що наразі причина смерті журналістки невідома, а обставини її загибелі з'ясовуються.

Зауважимо, що, за словами представника ГУР Андрія Юсова, Вікторія Рощина була у списках на обмін і найближчим часом мала повернутися до України.