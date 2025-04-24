Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в интервью "Цензор.НЕТ".

Смотрите также Истории похищенных Россией: в Брюсселе открыли выставку о пленных украинских журналистах

Тело Виктории Рощиной вернули в Украину

Утром 24 апреля стало известно, что в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.

Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года,

– рассказал Тимченко.

Ее личность удалось идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы.

Что известно о гибели журналистки

10 октября 2024 года в сети появилась информация о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Вечером этого же дня эту информацию официально подтвердили.

Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. Он отметил, что пока причина смерти журналистки неизвестна, а обстоятельства ее гибели выясняются.

Заметим, что, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, Виктория Рощина была в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться в Украину.