Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Украины Леонида Тимченко в интервью "Цензор.НЕТ".
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Тело Виктории Рощиной вернули в Украину
Утром 24 апреля стало известно, что в Украину вернули тело журналистки Виктории Рощиной, которая погибла в российском плену.
Ее тело возвращено в рамках недавней репатриации в конце февраля этого года,
– рассказал Тимченко.
Ее личность удалось идентифицировать с помощью ДНК-экспертизы.
Что известно о гибели журналистки
10 октября 2024 года в сети появилась информация о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену. Вечером этого же дня эту информацию официально подтвердили.
Об этом сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко. Он отметил, что пока причина смерти журналистки неизвестна, а обстоятельства ее гибели выясняются.
Заметим, что, по словам представителя ГУР Андрея Юсова, Виктория Рощина была в списках на обмен и в ближайшее время должна была вернуться в Украину.