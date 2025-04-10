Открытие выставки состоялось в инфохабе Европейского парламента. Известно, что она продлится включительно до субботы, 11 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт массовой информации.

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Фотовыставка Imprisoned Freedom в Брюсселе

Центральной фигурой выставки стала украинская медийщица Виктория Рощина. Журналистку замучили до смерти в российской тюрьме.

Важно! Согласно данным Института массовой информации, Россия удерживает в плену по меньшей мере 30 гражданских украинских медийщиков.

Указывается, что во время открытия выставки медиаэксперт Института массовой информации Ирина Земляная рассказала о судьбах убитых россиянами журналиста Александра Махова, который стал на защиту Украины, и фотожурналиста Максима Левина.

Также она призвала делать все возможное для освобождения медийщиков из вражеского плена.

В Брюсселе открыли фотовыставку об украинских журналистах в российском плену / Фото с мероприятия

Земляная указала, что с начала 2014 года в российском плену побывало более 100 журналистов, а сейчас в неволе находятся по меньшей мере 30 журналистов. Это означает, что каждый из них может не вернуться домой живым.

"Ведь есть история о Виктории Рощину, украинскую журналистку, которая погибла в российском плену в возрасте 27 лет. Она была молодой, здоровой женщиной. Что с ней могли делать, чтобы она не выжила? Мы обязаны сделать все возможное, чтобы вернуть украинских журналистов, которых Россия незаконно удерживает по сфабрикованным обвинениям", – рассказала Ирина Земляная.

Отметим, что соорганизаторами проекта является ОО "Интегрити ЮА", Представительство Украины при Европейском Союзе, Институт массовой информации, медиаплатформа Promote Ukraine при поддержке международного фонда "Возрождение".

Напомним, что, что 24 Канал в конце 2024 года делал акцию с поддержкой журналистов, которых Россия удерживает в плену. Цель этой акции была привлечь внимание к ситуации и поспособствовать поиску эффективного решения для скорейшего возвращения журналистов к своим родным.