Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала. Участники акции каждые выходные пытаются привлечь внимание общественности к тому, что защитники Мариуполя и "Азовстали" уже четвертый год находятся в плену.

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В Киеве провели акцию Free Azovstal Defenders

Организаторами акции в Киеве в очередной раз стали родные и близкие пленных украинских защитников. К митингу часто присоединяются и обычные прохожие. Бойцы "Азова" прошли ад войны, а теперь содержатся в российском порабощении, их до сих пор не вернули домой.

Люди привлекают внимание к бойцам "Азова", которые до сих пор находятся в плену / Фото Валентины Полищук

На акции призывают освободить бойцов, отмечая что Россия удерживает многих наших людей, издеваясь над ними и даже убивая.

Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Свободу "Азову", "Плен – не опция сохранения жизни", "Free Azov", "Свободные должны бороться за пленных", "Они боролись за нашу свободу – настало нам время бороться за их", "Пока они в плену, мы не имеем права молчать" и другие. У некоторых из участников в руках были фотографии их родных, которые находятся в российском плену.

В Киеве состоялась акция в поддержку "Азова" / Фото Валентины Полищук

Отметим! Акции в поддержку бойцов "Азова" каждое воскресенье проводят в Киеве в 12:00 на разных локациях. Главная цель таких демонстраций – напомнить о том, что защитников Мариуполя ждут дома.

Недавно, во время очередного обмена пленными между Украиной и Россией из плена вернулись трое воинов полка "Азов". Всего 19 марта домой вернулись 175 защитников. Им оказывают лечение и необходимую реабилитационную и психологическую помощь.

Акция Free Azovstal Defenders проводится во многих городах Украины. Организаторы призывают, чтобы к демонстрациям приобщалось еще больше людей.