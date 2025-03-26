Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Time.

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Что Зеленский хотел донести в Белом доме

Так, журналист поинтересовался у Зеленского, почему он решил показать фото украинских военнопленных во время встречи с Трампом. Украинский лидер отметил, что прежде всего хотел показать не только последствия войны, но то, с чего он бы начал окончание войны.

Речь идет не о каких-то политических шагах, нет. Это о людях. (Для россиян – 24 Канал) люди как мусор. это факт. И это то, что я хотел продемонстрировать,

– отметил президент.

Владимир Зеленский отметил, что в переговорах всегда будут вопросы НАТО, территории и т.п. Однако речь никогда не заходит за людей. Президент отметил, что всегда просит дать ему всего несколько минут, чтобы рассказать о приоритете: люди, заключенные. Именно поэтому в Белом доме он начал с этого.

Кстати, 25 марта в Саудовской Аравии завершились переговоры по перемирию в энергетике и в Черном море.