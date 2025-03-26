Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського для Time.

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Що Зеленський хотів донести у Білому домі

Так, журналіст поцікавився у Зеленського, чому він вирішив показати фото українських військовополонених під час зустрічі з Трампом. Український лідер зазначив, що перш за все хотів показати не тільки наслідки війни, але те, з чого він би почав закінчення війни.

Ідеться не про якісь політичні кроки, ні. Це про людей. (Для росіян – 24 Канал) люди як сміття. це факт. І це те, що я хотів продемонструвати,

– зазначив президент.

Володимир Зеленський зауважив, що у переговорах завжди будуть питання НАТО, території і т.п. Проте мова ніколи не заходить за людей. Президент зазначив, що завжди просить дати йому лише кілька хвилин, щоб розповісти про пріоритет: люди, в’язні. Саме тому в Білому домі він почав з цього.

До речі, 25 березня у Саудівській Аравії завершилися переговори щодо перемир'я в енергетиці і в Чорному морі.