Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу. Учасники акції щовихідних намагаються привернути увагу громадськості до того, що захисники Маріуполя та "Азовсталі" вже четвертий рік перебувають у полоні.

Дивіться також Для росіян люди сміття, – Зеленський про те, що хотів донести до Трампа в Овальному кабінеті

У Києві провели акцію Free Azovstal Defenders

Організаторами акції у Києві вкотре стали рідні та близькі полонених українських захисників. До мітингу часто долучаються й звичайні перехожі. Бійці "Азову" пройшли пекло війни, а тепер утримуються в російському поневоленні, їх досі не повернули додому.

Люди привертають увагу до бійців "Азову", які досі перебувають в полоні / Фото Валентини Поліщук

На акції закликають звільнити бійців, наголошуючи що Росія утримує багатьох наших людей, знущаючись з них та навіть вбиваючи.

Учасники акції тримали у руках плакати з написами: "Волю "Азову", "Полон – не опція збереження життя", "Free Azov", "Вільні мають боротися за полонених", "Вони боролися за нашу свободу – настав нам час боротися за їхню", "Поки вони в полоні, ми не маємо права мовчати" тощо. У декого з учасників у руках були фотографії їхніх рідних, які перебувають в російському полоні.

У Києві відбулася акція на підтримку "Азову" / Фото Валентини Поліщук

Зазначимо! Акції на підтримку бійців "Азову" щонеділі проводять у Києві о 12:00 на різних локаціях. Головна мета таких демонстрацій – нагадати про те, що захисників Маріуполя чекають вдома.

Нещодавно, під час чергового обміну полоненими між Україною та Росією з полону повернулися троє воїнів полку "Азов". Загалом 19 березня додому повернулися 175 захисників. Їм надають лікування та необхідну реабілітаційну та психологічну допомогу.

Акція Free Azovstal Defenders проводиться в багатьох містах України. Організатори закликають, щоб до демонстрацій долучалося ще більше людей.