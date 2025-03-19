Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

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Що відомо про повернення "азовців"

Так, додому та до своїх побратимів й рамках нинішнього обміну повертаються 11 бійців системи МВС – мова про 7 нацгвардійців, у тому числі трьох "азовців", а також 4 прикордонників. Також нарешті вдома 149 воїнів ЗСУ й 4 бійці ТрО.

Захисники потребуватимуть тривалого лікування та відновлення. Ми подбаємо, аби кожен з них отримав максимум уваги фахівців та всебічну підтримку і допомогу,

– вказав голова МВС Ігор Клименко.

Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у тому числі оборонці "Азовсталі" – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – 8, Херсонщину – 5, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині.

До того ж поза обміном повернули ще 22 важкопоранених оборонців: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника. Повернуті з полону мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми. Деяких воїнів Росія переслідувала за вигадані злочини.