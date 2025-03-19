Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про обмін полоненими 19 березня

Увечері 19 березня президент України Володимир Зеленський повідомив, що до України повернулися ще 175 українських захисників, які перебували в російському полоні.

Він також зазначив, що завдяки заходам поза обмінами, додому повертаються ще 22 воїни.

Серед них важкопоранені та воїни, яких Росія переслідувала за вигадані злочини. Усім невідкладно буде надана необхідна медична та психологічна допомога,

– зазначив Зеленський.