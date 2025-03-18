Зокрема, глава держави заявив, що Росія повинна припинити вогонь. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського, яку транслює "Суспільне Новини".

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Які дії Путіна продемонструють його готовність до миру

За словами Зеленського, росіяни мають по-справжньому припинити вогонь, адже Росія неодноразово порушувала режими тиші. Іншим аспектом, який свідчитиме про готовність Кремля до миру, на думку президента, є обмін полоненими.

Віддати всіх полонених. Це реально продемонструє його бажання до закінчення війни. Йому не потрібні ці люди, вони не становлять загрози для нього. Ми їх знову не відправимо на фронт – їм потрібне лікування і допомога,

– пояснює Зеленський.

Зазначимо, що глава держави підтвердив обмін полоненими між Україною та Росією, який відбудеться вже завтра, 19 березня за формулою 175 на 175. Окрім цього, Росія також передасть 23 важкопоранених українських військовослужбовців, які проходять лікування в її медзакладах.