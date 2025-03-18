Про це президент сказав на зустрічі із журналістами, передає 24 Канал.

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Зеленський наразі не говорив із Трампом після дзвінка Путіну

Я розраховую, що у нас буде розмова із президентом Трампом, ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію не бити будь-якою зброєю по енергетиці,

– сказав президент.

Лідера запитали, яким буде ключове повідомлення президенту Трампу з боку України після того, як Росія фактично відмовилась від 30-денного всеосяжного припинення вогню.